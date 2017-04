Tour de Bieb: Scholieren exposeren hun oorlogsonderzoek

B17_bommenwerper

Iedere week kijken onze verslaggevers wat er te doen is in bibliotheken in de regio.

In de bibliotheek van Hardinxveld-Giessendam opende burgemeester Heijkoop afgelopen vrijdag een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog, georganiseerd door vereniging Oranje Trouw, en gemaakt door leerlingen van de Willem van Oranje-school. Verslaggever Joost de Jong zag eindelijk een kans om die mooie bibliotheek van Hardinxveld te bezoeken en ging eropaf.