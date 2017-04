Foodtrucks van harte welkom in Rotterdam

Foodtrucks zijn vanaf vrijdag op meerdere plekken in Rotterdam te zien met hun etenswaren. De gemeente heeft dat voor eigenaren van de rijdende eettentjes mogelijk gemaakt. En daarmee komt een einde aan een kraampjesbeleid. Want de verschillende eettentjes werden vroeger nog als verrommeling gezien.

Tim de Visser is de coördinator van de foodtrucks. Hij is blij met de één jaar durende pilot van de gemeente."Ik denk dat een hele mooie kans is om te laten zien dat foodtrucks echt een deel van het straatbeeld kan worden. En dat het toch netjes, schoon en geregeld kan."

Dat het netjes moet blijven is vooral voor de gemeente belangrijk. In het verleden werden eettentjes zo veel mogelijk geweerd uit het centrum, omdat dit een verrommeld beeld zou geven. Met de nieuwe regelgeving slaat de wethouder dus een andere weg in.

"We zijn nog steeds tegen verrommeling, maar dit is iets anders dan de standplaatsen. Voor de binnenstad moeten de eetkarren wel aan kwaliteitseisen voldoen. Maar een foodtruck staat de ene dag hier, en de andere dag dáár. Dat was volgens de huidige regels van de gemeente niet mogelijk", zegt wethouder Maarten Struijvenberg van Leefbaar Rotterdam.

Tim de Visser denkt niet dat de pilot met de foodtrucks concurrentie oplevert met huidige horeca. "Wij zorgen ervoor dat het aanbod niet hetzelfde is. Het is juist de bedoeling dat het aantrekt."

Koninklijke Horeca Nederland kan nog niet zeggen of ze er voor of tegen zijn. Zij geeft aan eerst te willen kijken hoe de pilot gaat.