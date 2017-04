Politie heeft caravans op de korrel

Caravancontrole

Het is vakantie. Alles in de caravan en op naar de camping! Maar is die caravan wel helemaal in orde? De politie hield vrijdag een grote controleactie bij de Harmsenbrug, op de N57 richting Zeeland.

Onder de vakantiegangers zijn ook veel Duitsers. En ook zij worden gecontroleerd. Bij een man uit Bocholt blijkt dat de aanhanger nét iets te zwaar is. Tien kilo om precies te zijn. "Als de wagen zwaarder is dan 3500 kilo dan heeft de bestuurder een E-rijbewijs nodig", legt Rien Busser van de Zeehavenpolitie uit, die meehelpt bij de controles. "Hij zal nu iemand moeten regelen die wel zo'n rijbewijs heeft." De caravan als vrachtwagen

Volgens Busser is een zware belading een typisch probleem dat veel voorkomt. "Vooral aan het begin van het seizoen nemen mensen alle spullen voor de rest van het seizoen mee. Ze gebruiken het meer als een soort vrachtwagen, dan als caravan." Naast de belading kijkt de politie ook naar andere veelvoorkomende problemen als spiegels, bandenspanning en scherpe delen die uitsteken. De Duitser heeft inmiddels een nieuwe chauffeur geregeld, maar er blijkt meer mis te zijn. Ook de remmen zijn niet helemaal in orde. Dat levert een boete op. "Vervelend", reageert hij laconiek. "Het is een duur begin van de vakantie."