Amateurvoetbal: Capelle te sterk voor SteDoCo

In de Derde Divisie Zaterdag heeft Capelle belangrijke zaken gedaan om de nacompetitie te ontlopen. SteDoCo werd op Sportpark 't Slot met 2-1 verslagen. Door deze nederlaag wordt de ploeg uit Hoornaar nog meer in degradatiezorgen gedrukt.

Joey Klein kroonde zich namens Capelle tot man van de wedstrijd. Hij scoorde tweemaal voor de thuisploeg. Giovano Godeken was trefzeker voor SteDoCo. Capelle heeft na 31 wedstrijden 38 punten gepakt en staat op een veilige dertiende plaats. SteDoCo behaalde 31 punten en vindt zichzelf terug op de zestiende plaats.

ASWH won in Katwijk met 2-1 van FC Rijnvogels. Robbert Olijfveld was met twee doelpunten de matchwinnaar. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht is de nummer zes op de ranglijst met 52 punten.

Tweede Divisie

Excelsior Maassluis had tegen Jong FC Twente kunnen opschuiven richting de subtop, maar de Tricolores kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Stephan Kruithof scoorde namens de ploeg uit Maassluis. Na 31 wedstrijden heeft nummer acht Excelsior Maassluis 43 punten gepakt.

Barendrecht versloeg op Sportpark De Bongerd Jong Vitesse met 3-1. Namens de thuisploeg scoorden Tim Eekman, Ramy Salem en Joey Jongman. De rood-witten staan negende met 43 punten uit 31 wedstrijden.

Jong Sparta komt vanavond om 18:00 uur thuis in actie tegen VVSB.

Hoofdklasse A

Spijkenisse mag nog een beetje hopen op het kampioenschap. Thuis werd koploper Achilles Veen met maar liefst 5-1 verslagen. Namens de groen-witten produceerden Sander Barragan, Michael van Dommelen (2x), Serginho van Axel-Dongen en Dustin Mijnders de doelpunten. Spijkenisse heeft als nummer drie na 26 wedstrijden 50 punten gepakt, net zoveel als Achilles Veen en Ter Leede. Alleen hebben die twee teams een wedstrijd minder gespeeld.

RVVH verloor in Zeeland met 2-0 van HSV Hoek. De vereniging uit Ridderkerk staat elfde met dertig punten uit 25 wedstrijden. Zwaluwen kreeg in eigen huis een pak slaag van Noordwijk. In Vlaardingen verloren de zwart-witten met 5-0. Zwaluwen staat twaalfde met 26 punten uit 25 wedstrijden.

Sliedrecht (dertiende) en Smitshoek (veertiende) lijken zich op te moeten gaan maken voor de nacompetitie. Het verschil met de veilige twaalfde plaats is voor beide ploegen vijf punten met nog drie wedstrijden te gaan. Smitshoek had het gat met Zwaluwen tot twee punten kunnen maken, maar Argon was met 1-0 te sterk. Sliedrecht was vandaag vrij.