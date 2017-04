Honkbal: Neptunus onderuit tegen Amsterdam

Honkbalclub Neptunus heeft de tweede wedstrijd van het seizoen niet met winst kunnen afsluiten. Amsterdam was met 9-6 te sterk voor de Rotterdammers.

In de zesde inning stond Neptunus nog met 5-2 voor, maar Amsterdam wist de stand tot 5-5 gelijk te trekken. Tijdens de negende inning liepen de Amsterdammers met vier punten uit op Neptunus. Het zesde punt dat de Rotterdamse ploeg in de negende inning binnenhaalde, mocht niet meer baten. De nederlaag kwam tot stand door diverse fouten in het veld bij Neptunus.

Morgen speelt Neptunus wederom tegen Amsterdam, maar dan is de wedstrijd in de hoofdstad.