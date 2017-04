Excelsior wint 'handhavingskraker' tegen NEC

NEC-Excelsior

Excelsior heeft zaterdagavond een grote stap gezet richting handhaving in de eredivisie. In een matige wedstrijd werd NEC met 0-1 verslagen. Mike van Duinen scoorde het enige doelpunt in Nijmegen.

De thuisploeg had in het begin van de wedstrijd een hoop aanvallende intenties, maar Excelsior kreeg na vijf minuten de eerste mogelijkheid op een treffer. Een lage corner van Ryan Koolwijk kwam aan bij Stanley Elbers, die de bal naast het doel van NEC-keeper Joris Delle knalde. Excelsior kwam naarmate de wedstrijd vorderde er beter in te zitten. De Rotterdammers hadden in de negentiende minuut op voorsprong moeten komen via Henrico Drost, maar de verdediger kopte een corner van wederom Koolwijk net naast. Het publiek in De Goffert werd niet verwend met een boeiend schouwspel. NEC kreeg aan het einde van de eerste helft nog twee kansen. Een afstandsschot van de Duitse middenvelder Julian von Haacke vloog een metertje over het doel van Excelsior-keeper Warner Hahn, terwijl Jay-Roy Grot in een kansrijke positie een rollertje produceerde. NEC en Excelsior gingen rusten met een 0-0 stand. Beide ploegen speelden ook na rust een matige wedstrijd. Maar Excelsior kwam in de 58e minuut uit het niets op een 0-1 voorsprong. Mike van Duinen maakte met een kopbal zijn derde doelpunt van het seizoen. NEC paste direct na deze treffer een dubbele wissel toe. Von Haacke en de ingevallen Ferdi Kadioglu waren kort na elkaar gevaarlijk, maar beiden kwamen niet tot scoren. Na het doelpunt van Excelsior moest NEC komen. De Kralingers probeerden door middel van counters af en toe eruit te komen, maar deze tegenaanvallen resulteerden nauwelijks tot echt gevaar. Een minuut voor tijd kwam Excelsior goed weg toen Michael Heinloth in het zestienmetergebied net naast schoot. NEC ging in de slotfase opportunistisch spelen, maar Excelsior hield uiteindelijk stand. Opstelling Excelsior: Warner Hahn, Khalid Karami, Henrico Drost, Jordy de Wijs, Milan Massop, Jeffrey Fortes, Fredy Ribeiro, Ryan Koolwijk, Stanley Elbers (90' Terell Ondaan), Mike van Duinen (84' Anouar Hadouir), Nigel Hasselbaink (77' Luigi Bruins) 0-1 58' Van Duinen