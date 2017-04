Van der Gaag: 'Zag een team dat ervoor ging'

Excelsior verkeert in een hosanna-stemming na de 0-1 zege tegen NEC. De Kralingers zijn na deze zege bijna verzekerd van nog een jaartje eredivisievoetbal. Mitchell van der Gaag, trainer van Excelsior, was na afloop tevreden met de overwinning van zijn ploeg.

De Rotterdammers wisten voor het eerst sinds 1985 drie wedstrijden op een rij te winnen. "Het was geen goede wedstrijd, maar ik heb weer een team gezien dat ervoor ging. Mooi om te zien dat er ook zoveel supporters meegingen", zegt Van der Gaag. "Het mooiste moment was na afloop, toen de ontlading er was en de ploeg met de fans de overwinning ging vieren. Deze ploeg heeft er keihard voor gewerkt."

Van der Gaag rekende voorafgaand aan de wedstrijd op een stormloop van NEC, maar dat gebeurde niet. "NEC was bang om risico te nemen. We kregen vaker de bal dan we gewend zijn. Daar hadden we moeite mee." In de tweede helft maakte spits Mike van Duinen het enige doelpunt van de wedstrijd. Van der Gaag: "Na dat doelpunt zag je aan de ploeg dat wat er ook zou gebeuren, dat de drie punten mee terug zouden gaan naar Rotterdam."

Ondanks de overwinning tegen NEC houdt Van der Gaag nog een slag om de arm. Hij heeft niet het gevoel dat Excelsior al veilig is: "Daarvoor gebeuren te veel gekke dingen in de voetballerij, zeker in deze competitie."