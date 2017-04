ZPB uitgeschakeld in titelstrijd

Het logo van ZPB H&L Productions

De waterpolomannen van ZPB H&L Productions hebben ook de tweede wedstrijd in de best-of-three-reeks verloren tegen De Zijl Zwemsport. In Leiden werd de ploeg uit Barendrecht met 8-7 verslagen. ZPB is na deze nederlaag uitgeschakeld in de strijd om het landskampioenschap.

ZPB moest na de nederlaag van afgelopen vrijdag winnen van De Zijl om een beslissingswedstrijd uit het vuur te slepen. Dat gebeurde niet, waardoor de plek in de halve finale van het landskampioenschap voor De Zijl is. In de reguliere competitie eindigde ZPB als vierde.