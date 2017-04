Zaalsporten: HARO nog niet veilig

De handbalmannen van HARO Rotterdam hebben in de degradatiepoule A van de eredivisie een punt over gehouden aan de wedstrijd tegen Handbal Venlo. In eigen huis werd met 26-26 gelijkgespeeld.

Met nog één wedstrijd te gaan in degradatiepoule A kan HARO zich nog handhaven. Dan zal volgende week in Waalwijk gewonnen moeten worden van directe concurrent Red-Rag Tachos. Als HARO wint, dan is het zeker van nog een jaartje eredivisiehandbal. Bij verlies wacht een duel tegen de hekkensluiter uit degradatiepoule B. De verliezer van die wedstrijd degradeert; de winnaar speelt een best-of-two tegen de winnaar van de play-offs van de eerste divisie.

Volleybal

De volleybaldames van Sliedrecht Sport boekten zaterdag een 3-0 overwinning tegen hekkensluiter Eurosped. De verschillen in sets waren echter klein: 27-25, 25-22 en 26-24. Na tien wedstrijden heeft Sliedrecht Sport in de kampioensgroep van de eredivisie 31 punten gepakt. De dames waren al zeker van een plek in de finale, waarin het opgenomen moet worden tegen VC Sneek of Set-Up '65.