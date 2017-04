Basketbal: dames Binnenland niet naar play-offs

Binnenland en Den Helder maakten er in Barendrecht een spannende wedstrijd van

De basketbaldames van Renes/Binnenland hebben zaterdag zich niet gekwalificeerd voor de play-offs om het kampioenschap van de eredivisie. Het team uit Barendrecht, dat voor aanvang van de wedstrijd vierde stond, verloor thuis in een rechtstreeks duel met 69-77 van nummer vijf Dozy Den Helder. De winnaar van deze wedstrijd plaatste zich voor de play-offs.

In het eerste kwart bleek waarom beide ploegen zo dicht op de ranglijst stonden. De minieme voorsprong was aan het einde van die periode voor de ploeg uit Den Helder: 16-17. Mede dankzij een aantal prima scores van Janine Guijt lukte het Binnenland om in het tweede kwart de achterstand teniet te doen. Binnenland en Den Helder gingen rusten met een gelijke stand van 31-31.

Ook in het derde kwart bleven beide ploegen aan elkaar gewaagd en sloot Binnenland voor het eerst een kwart af met een 55-54 voorsprong. Tijdens het vierde kwart bleef het bloedstollend spannend. In de slotminuten viel het kwartje de kant op van Den Helder: 69-77 was de eindstand.

Door de nederlaag is het seizoen voor de ploeg van de vertrekkende coach Joost van Rangelrooy voorbij.