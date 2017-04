Lastige brand in Heerjansdam

Grote brand Heerjansdam

In Heerjansdam heeft zondagochtend brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein aan de Nessenweg. Aan het eind van de ochtend was het vuur onder controle.

De brandweer sprak van een lastige brand, waar veel rook bij vrij kwam. Omwonenden werden gewaarschuwd om uit de rook te blijven. Er lijken geen schadelijke stoffen te zijn vrijgekomen. Lastige klus

Volgens een woordvoerder was het een moeilijke klus om de vuurhaard te vinden. Vanuit het pand waar de brand was ontstaan, werd ook het dak aangestoken waardoor het vuur zich snel dreigde uit te breiden. Een politiehelikopter met een warmtecamera vond de juiste plek. Door gaten in het dak te maken, wist de brandweer erger te voorkomen. Schade

In het gebouw zitten vooral bouwbedrijfjes. Een ervan liep brandschade op, enkele andere hebben rook- en waterschade. De meeste bedrijven in het gebouw lijken nog te redden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er zijn geen gewonden gevallen.