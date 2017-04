Feyenoord zet bij Vitesse grote stap richting titel

Feyenoord is weer een stap dichterbij het kampioenschap gekomen. De Rotterdammers wonnen zondag de uitwedstrijd tegen Vitesse op eenvoudige wijze. Door twee goals van Nicolai Jørgensen werden de Arnhemmers in eigen huis met 2-0 verslagen. Met nog twee duels te gaan kan Feyenoord de titel haast niet meer ontgaan.

Met dezelfde elf spelers als een week eerder zocht Feyenoord direct vanaf het eerste fluitsignaal de aanval in Gelredome. Het resulteerde in de negende minuut al in een grote kans voor Jens Toornstra, die zijn schot via een Arnhems been naast het doel zag belanden. Uit de hoekschop die volgde was het wél raak voor de bezoekers. Toornstra slaagde er wederom niet in om te scoren en schoot hard op Eloy Room, maar Nicolai Jørgensen was in de rebound alsnog trefzeker: 0-1.

Jørgensen beslist duel

Feyenoord ging vervolgens op jacht naar meer. Even leek Vitesse terug in de wedstrijd te komen, maar na de tweede goal van Jørgensen in de 28e minuut was het verzet gebroken. De spits kopte binnen op aangeven van Toornstra: 0-2. Het was een wonder te noemen dat Feyenoord voor rust geen derde treffer wist te maken. Steven Berghuis was na een fraaie aanval met een schot op de paal dichtbij. Later stuitte hij evenals Bart Nieuwkoop nog in kansrijke positie op Room.

Aan de andere kant hoefde doelman Brad Jones weinig in actie te komen. Behoudens een vrije trap van Lewis Baker kende de Australiër geen zorgen. Na de thee was dat anders. Feyenoord begon slapjes aan de tweede helft en zag Vitesse zich nadrukkelijker melden bij het Rotterdamse strafschopgebied. De waarschuwing dat de drie punten nog niet binnen waren kwam halverwege het tweede bedrijf van Milot Rashica, die Jones tot een uiterste redding dwong.

Desondanks kwam Feyenoord niet meer in de problemen in Gelderland. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst maakte zelf ook weinig aanstalten meer om voor de derde keer te scoren. Tonny Vilhena was met een schuiver buiten het zestienmetergebied nog het dichtst bij, maar hij schoot naast de voor hem verkeerde kant van de paal. Door de zege blijft Feyenoord ook na speelronde 32 koploper van Nederland.