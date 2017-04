Volg Vitesse - Feyenoord: 0-2

Feyenoord staat wederom voor een cruciale wedstrijd. De koploper van de eredivisie gaat met nog drie wedstrijden te gaan op bezoek bij Vitesse en kan zich met één punt voorsprong op Ajax eigenlijk geen puntenverlies veroorloven. Eerder dit seizoen won Feyenoord in De Kuip van Vitesse, maar in het bekertoernooi waren de Arnhemmers te sterk.

Het duel tussen Vitesse en Feyenoord begint om 14:30 uur is uiteraard evenals Sparta - ADO Den Haag live te volgen op Radio Rijnmond. Dennis van Eersel is de verslaggever ter plaatse in Gelredome. De sportuitzending begint om 13:00 uur en wordt gepresenteerd door Frank Vijg.