ADO drukt Sparta dieper in degradatiezorgen

Sparta heeft zondag slechte zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. De ploeg van coach Alex Pastoor verloor op het eigen Kasteel met 1-0 van ADO Den Haag en blijft daardoor in de gevarenzone van de eredivisie. Nasser El Khayati maakte namens de Hagenezen de enige treffer van de middag. Sparta bezet de zestiende plaats met twee punten achterstand op Roda JC.

Ondanks de grote belangen wist Sparta niet goed aan de wedstrijd te beginnen. Het waren de bezoekers uit Den Haag die vroeg de aanval zochten aan de hand van de Rotterdamse aanvaller Nasser El Khayati. De huurling van Queens Park Rangers kopte al na twee minuten over, maar was in de tiende minuut wel trefzeker. Met een schitterende pegel van grote afstand klopte hij Sparta-doelman Roy Kortsmit via de binnenkant van de paal: 0-1.

Aanvallend onmachtig

De thuisploeg had op aanvallend gebied weinig tot niets in de melk te brokkelen. Sterker nog: ADO Den Haag was halverwege de eerste helft dichtbij een tweede doelpunt. Mike Havenaar wist de bal in bijzonder kansrijke positie echter niet in het doel te krijgen. De aanvaller schoot over. Behoudens pogingen van Stijn Spierings en Thomas Verhaar hoefde ADO-keeper Robert Zwinkels weinig in actie te komen.

In de tweede helft was eindelijk sprake van een Rotterdams offensief. Het resulteerde na bijna een uur spelen in een grote kans voor David Mendes da Silva, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald. Met het inbrengen van pinchhitter Mathias Pogba ging Sparta steeds nadrukkelijker op jacht naar de gelijkmaker. De grootste kans was voor Martin Pusic, die echter naast het doel van Zwinkels schoot.

Door het verlies profiteert Sparta niet van de nederlaag van Roda JC in Utrecht. De Rotterdammers spelen in het restant van het seizoen nog thuis tegen FC Twente en uit bij hekkensluiter Go Ahead Eagles.