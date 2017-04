Volg Sparta - ADO Den Haag: 0-1

Sparta - ADO Den Haag

In de strijd tegen degradatie neemt Sparta het zondag in eigen huis op tegen directe concurrent ADO Den Haag. De Rotterdammers bevinden zich in de gevarenzone van de eredivisie en moeten eigenlijk winnen op Het Kasteel om nog kans te houden op rechtstreekse handhaving.

Sparta - ADO Den Haag begint om 14:30 uur en is evenals Vitesse - Feyenoord rechtstreeks te volgen in Radio Rijnmond Sport. Het verslag van de degradatiekraker is in handen van Ruud van Os.