Fatale botsing tegen pijler op A29

zwaargewonde op A29 bij Numansdorp - foto politie Hoeksche Waard

Op de A29 bij Numansdorp is zondagochtend een 33-jarige Hagenaar met zijn auto tegen een betonnen pijler gereden. Hij raakte ernstig gewond en overleed later op de dag in het Erasmus MC in Rotterdam.

Volgens de politie had de man ruzie gemaakt met zijn vriendin, waarna hij zonder toestemming de auto van zijn schoonmoeder had gepakt. De brandweer moest eraan te pas komen om de man uit de wagen te halen. Ook werd een traumahelikopter ingezet.