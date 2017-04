Man rijdt tegen pijler na ruzie

zwaargewonde op A29 bij Numansdorp - foto politie Hoeksche Waard

Op de A29 bij Numansdorp is zondagochtend een man zwaargewond geraakt toen hij met zijn auto tegen een betonnen pijler reed. Hij is overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam.

Volgens de politie had de man ruzie gemaakt met zijn vriendin, waarna hij zonder toestemming de auto van zijn schoonmoeder had gepakt. De brandweer moest eraan te pas komen om de man uit de wagen te halen. Ook werd een traumahelikopter ingezet. De politie wil de bestuurder graag spreken als hij daartoe weer in staat is.