Joost Luiten bij eerste dertig in China

Joost Luiten - Foto: Ronald Speijer (ANP)

Joost Luiten is bij het Shenzhen International in China op de gedeelde 29e plaats geëindigd. De golfer uit Rotterdam had zondag voor zijn slotronde 69 slagen nodig, één minder dan tijdens zijn derde ronde op zaterdag. Luiten kwam uit op een totaal van 281 slagen, zeven onder par.

De zege ging naar Bernd Wiesberger. De Oostenrijker stond het gehele toernooi aan kop, maar zag zondag de Brit Tommy Fleetwood langszij komen. Beide golfers noteerde 272 slagen. Wiesberger was uiteindelijk in de beslissende play-off.