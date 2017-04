Jørgensen blij: 'Maar we zijn er nog niet'

Nicolai Jørgensen bewees zondag wederom zijn waarde voor Feyenoord. Met twee doelpunten bezorgde hij zijn ploeg een 2-0 overwinning in de uitwedstrijd tegen Vitesse. "Ik ben erg blij met de twee goals. Het is mooi dat we hebben gekregen waar we voor zijn gekomen en dat zijn drie punten", zegt de clubtopscorer.

Feyenoord speelde volgens Jørgensen een perfecte eerste helft. "We hadden misschien zelfs meer moeten scoren", blikt de spits terug. "We hebben voor de wedstrijd tegen elkaar gezegd dat we alles moeten geven wat we hebben. Dat hebben we gedaan. We begonnen fel aan de wedstrijd, terwijl in andere uitwedstrijden het vaak moeizamer ging."

Hoewel het een uitwedstrijd van Feyenoord betrof, zaten fans van Feyenoord verspreid over alle tribunes. "De sfeer was geweldig. Toen ik werd gewisseld zag ik dat er overal Feyenoord-supporters in het stadion zaten. Ik heb ervan genoten."

Met nog twee duels kan Feyenoord het kampioenschap haast niet ontgaan en lijkt Jørgensen topscorer van de eredivisie te worden. "Daar zou ik blij mee zijn, maar we zijn er nog niet", aldus Jørgensen tegenover RTV Rijnmond.