Hertzberger leidt HC Rotterdam naar zege

Jeroen Hertzberger (archief)

De hockeyers van HC Rotterdam zijn weer een stap dichterbij deelname aan de play-offs in de strijd om het kampioenschap in de hoofdklasse. Zondag was de formatie van coach Albert Kees Manenschijn in de uitwedstrijd tegen Pinoké in Amstelveen met 4-1 te sterk.

Jeroen Hertzberger had een groot aandeel in de Rotterdamse overwinning. De aanvoerder nam drie goals voor zijn rekening. Sebas Molkenboer scoorde het overige doelpunt voor de Rotterdammers. HC Rotterdam bezet nu plaats drie van de ranglijst met drie punten voorsprong op nummer vijf Kampong. De bovenste vier teams bereiken de play-offs.