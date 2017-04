PSV helpt Feyenoord in titelstrijd met zege op Ajax

PSV heeft Feyenoord een uitstekende dienst bewezen in de strijd om het kampioenschap. De Eindhovenaren wonnen zondag met 1-0 van nummer twee Ajax, dat nu met nog twee wedstrijden te gaan liefst vier punten achter staat op koploper Feyenoord.

Namens de thuisploeg scoorde Jürgen Locadia na 25 minuten het winnende doelpunt. In het restant van de wedstrijd slaagde het Ajax van oud-Feyenoorder Peter Bosz er niet om de wedstrijd in het eigen voordeel om te keren.

Over twee weken kan Feyenoord al kampioen worden. De Rotterdammers spelen dan in de eerstvolgende wedstrijd op bezoek bij stadgenoot Excelsior. Een week later is Heracles Almelo in De Kuip de laatste tegenstander van het seizoen.