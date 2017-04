Hiele: 'Feyenoord moet Kuyt behouden'

Joop Hiele in FC Rijnmond

Joop Hiele is van mening dat Feyenoord moet proberen om het aflopende contract van Dirk Kuyt te verlengen. De aanvoerder is dit seizoen nog steeds van waarde voor Feyenoord, maar kan inmiddels niet meer rekenen op een vaste basisplaats. "Ik denk dat Dirk het dit seizoen iets anders had verwacht", zegt Hiele.

"De tijd haalt je op een gegeven ogenblik in. Dat is bij hem mede gebeurd door het goede spel van Jens Toornstra", vervolgt de oud-doelman van de Rotterdamse club in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. "Maar ik denk niet dat Dirk zijn carrière moet beëindigen. Hij is een liefhebber. Ik vind dat Feyenoord alles moet proberen om hem te behouden, mits hij zich in een bepaalde rol wil schikken." Zonder de 36-jarige Kuyt won Feyenoord zondag met 2-0 bij Vitesse. Mede dankzij de 1-0 nederlaag van Ajax bij PSV kan het kampioenschap de Rotterdammers haast niet meer ontgaan. Bekijk in de bijgesloten video de gehele uitzending van FC Rijnmond met Frank Vijg, Joop Hiele en Ruud van Os terug.