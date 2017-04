Drie personen naar ziekenhuis door brand in Spijkenisse

Foto: Maikel Coomans Foto: Maikel Coomans

In een portiekwoning aan de Herman Gorterstraat in Spijkenisse heeft in de nacht van zondag op maandag brand gewoed. Drie bewoners zijn overgebracht naar het ziekenhuis, omdat ze teveel rook hadden ingeademd.

De brand ontstond rond 03.00 uur in een bank in de woonkamer, zegt de brandweer. De andere huizen in de portiek zijn ontruimd. Het vuur is inmiddels uit. De bewoners die hun huis uit moesten zijn weer terug.