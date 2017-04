Oud-president Algemene Rekenkamer Saskia Stuiveling overleden

Voormalig president van de Algemene Rekenkamer Saskia Stuiveling is donderdag onverwacht overleden. Dat heeft haar familie maandag bekendgemaakt.

Stuiveling studeerde aan de Erasmus Universiteit. Ze begon haar carrière als assistent van Rotterdamse burgemeester Van der Louw.

Tussen 1999 en 2015 stond ze aan het hoofd van de Algemene Rekenkamer. In de jaren tachtig was ze korte tijd staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet Van Agt.

Stuiveling is 71 jaar geworden.