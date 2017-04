Smerigste straat wil de schoonste worden

Nog een paar dagen en dan sluit de inschrijving voor schoonste winkelstraat van Rotterdam. Het loopt nog niet storm met de aanmeldingen. Tot nu toe hebben maar twee straten zich opgegeven.

De Schiedamseweg is er een van. Dat getuigt van optimisme, want de lange winkelstrook in Rotterdam-Delfshaven veroverde eerder nu juist de titel 'smerigste straat'. En dan niet van Rotterdam, maar van heel Nederland. Jannie Strik van de winkeliersverening wil daar dolgraag vanaf.

De andere Rotterdamse straat die zich al heeft opgegeven is de Goudse Rijweg. De straat die de verkiezing wint, kan aan het einde van het jaar rekenen op een enorme kerstboom. En op een extra straatnaambord, waarop staat dat de bezoeker zich in de meest propere straat van de stad bevindt.

Ingrid Verheij van de gemeente Rotterdam verwacht dat meer straten willen meedingen naar de titel schoonste straat. Erg ingewikkeld hoeft dat niet te zijn, zegt ze. Ze moeten gewoon een plan van aanpak maken. "Een A-4'tje is genoeg. Als mensen even bij elkaar gaan zitten, hebben ze dat in een uurtje voor elkaar."