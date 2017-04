Feestend Feyenoord en FC Dordrecht in SC Rijnmond

In Sportclub Rijnmond is er maandagmiddag aandacht voor het feest na afloop van Vitesse-Feyenoord. Door een 0-2 overwinning is de eerste landstitel sinds 1999 voor Feyenoord binnen handbereik.

Verder is er ook aandacht voor het cruciale gelijkspel van FC Dordrecht uit bij Achilles'29. De schapenkoppen blijven hierdoor drie punten voor op de laatste plaats. De nummer laatst van de Jupiler league degradeert rechtstreeks naar de Tweede Divisie. Joost van Rangelrooy zat zaterdag voor het laatst op de bank bij de basketbaldames van Renes/Binnenland. Door een nederlaag gaan de dames niet naar de play-offs. In SC Rijnmond een reportage van zijn laatste wedstrijd. Ook is er aandacht voor de honkballers van Curaçao Neptunus. Hun seizoen is inmiddels begonnen al is het wat minder dan gehoopt. Verder zijn we ook bij de ijshockeyinterland van Nederland tegen Japan van afgelopen woensdag in Dordrecht. Sportclub Rijnmond wordt maandag om 17.29 uur uitgezonden en daarna ieder uur herhaald.