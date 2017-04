Playlist Muziek voor Volwassenen 22-04-2017

muziek-voor-volwassenen-05

Album van de Week is "The complete singles A's & B's" van The Rascals.

Rode draad is het album "1995-2015 / 20 Years Blue Rose Records" met muziek van o.a. Iain Matthews, Kelly Mickwee en Jimmy LaFave. De playlist is te vinden in de pdf.

Documenten: Playlist_Derksen_17-04-22