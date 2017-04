Inge Molendijk weg bij Sliedrecht Sport

Inge Molendijk gaat aan het eind van het seizoen weg bij Sliedrecht Sport. De 24-jarige spelverdeelster stapt over naar Eurosped/Twente. "Sliedrecht is al een stuk dichterbij dan Frankrijk, waar ik hiervoor speelde, maar ik wil weer naar mijn roots en mijn sociale leven", zegt Molendijk.

Sliedrecht heeft er ook een nieuwkomer bij. De 22-jarige Ana Rekar komt over van Regio Zwolle en moet het gat opvullen dat Molendijk achterlaat. Rekar kwam eerder uit voor voor Taurus uit Houten.

Contractverleningen

Het is Sliedrecht gelukt om de kern van dit seizoen vast te houden. In totaal zijn er al zeven spelers vastgelegd voor volgend seizoen. Dit gaat om Esther Hullegie, Fleur Savelkoel, Lynn Thijssen, Carlijn Ghijssen-Jans, Florien Reesink en Lea van Rooijen. Ook Ilse Janssen heeft zich langer aan de club gebonden, maar door een operatie aan haar schouder van de zomer gaat ze revalideren in het tweede team.

Sneek tegenstander in finale

Dit weekend werd duidelijk dat in de finale van de play-offs om het landskampioenschap Sneek de tegenstander wordt van Sliedrecht Sport. Op 30 mei staat de heenwedstrijd in Friesland op het programma en op zes mei is de return in Sliedrecht.