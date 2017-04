Simons krijgt juist geld van DENK

Sylvana Simons hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de stichting achter haar voormalige politieke partij DENK. Die eiste in totaal 62.000 euro, omdat ze zich onder meer niet aan haar opzegtermijn zou hebben gehouden. DENK gaat in beroep tegen de rechterlijke uitspraak.

De kantonrechter in Amsterdam stelde Simons maandag op alle fronten in het gelijk. DENK verweet de politica verder de geheimhoudingsplicht te hebben geschonden door zich negatief te hebben uitgelaten over de partij. Simons hoeft van de rechter geen geld te betalen. Ze heeft juist nog 5000 euro te goed van DENK omdat haar ontslag op staande voet niet rechtsgeldig was.

Simons vertrok omdat ze zich niet meer kon vinden in de stijl van DENK. Ook was ze teleurgesteld over de wijze waarop de partij reageerde op bedreigingen aan haar adres.

Ze richtte een nieuwe partij op: Artikel 1. Bij de verkiezingen haalde ze niet genoeg zetels voor een plek in de Tweede Kamer. DENK kwam uit op drie zetels.

DENK ontstond toen twee voormalig PvdA-Kamerleden zich van hun partij afsplitsten. Het secretariaat van de partij zit in Rotterdam.