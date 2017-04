Vermeende mortier blijkt oude paal

De Rusthoflaan in Rotterdam-Crooswijk

Paniek, maandag in de Rotterdamse Rusthoflaan. Een vrouw was daar aan het graven in de achtertuin en stuitte op een hard voorwerp. Een buurman kwam even kijken en dacht dat het wel eens om een mortier zou kunnen gaan.

De politie stuurde een expert naar de Rusthoflaan. Die trok de conclusie dat er geen explosief in de tuin lag, maar een oude paal van een waslijn.