Ferry de Haan: 'Verplaatsen naar De Kuip geen optie'

In de jaren '80 kwam het nog weleens voor dat op last van de lokale driehoek een kampioensduel in een ander stadion werd afgewerkt, dan eigenlijk de bedoeling was. Op 7 mei zal dit zeker niet het geval zijn en is en blijft Woudestein het toneel van Excelsior-Feyenoord.

Veel Feyenoorders hopen dat het duel naar De Kuip wordt verplaatst, omdat daar meer mensen in het stadion kunnen plaatsnemen dan op Woudestein het geval is. Voor Excelsior's algemeen directeur Ferry de Haan is verplaatsen echter geen optie.

"Nee, daar is niet eens over gesproken. Wij zijn in staat om ook deze wedstrijd gewoon te organiseren en dat gaan we doen ook. Wij zullen niets extra's organiseren. Het ophangen van schermen is aan Feyenoord. Tegen illegale kaartverkoop zullen wij optreden en de Excelsior-supporters moeten de wedstrijd zoals gebruikelijk kunnen beleven."

Wel ziet De Haan dat er het nodige geregeld moet worden voor de wedstrijd die over twee weken gespeeld wordt. "Het is organisatorisch een uitdaging. Een grote toestroom van mensen die het stadion niet in kunnen, maar wel in de buurt van Woudestein willen zijn. Dat wordt een uitdaging. Wij moeten extra veiligheidsmaatregelen nemen, in samenspraak met Feyenoord en de politie."

De algemeen directeur van Excelsior benadrukt ook nog dat hij hoopt dat het geen Feyenoord-feestje wordt, maar een Excelsior-feest. "Wij hebben nog één punt nodig om ons te handhaven en daar gaan wij voor," zegt De Haan. Mocht Feyenoord inderdaad niet winnen op Woudestein en Ajax stunt thuis tegen Go Ahead met een overwinning, dan moet het kampioensfeest van Feyenoord met een week uitgesteld worden.