Van Rangelrooy: 'Ga trots en met opgeheven hoofd weg'

Het mislopen van de play-offs door de basketbaldames van Binnenland betekende dit weekend ook direct het afscheid van Joost van Rangelrooy. Na vijftien jaar vertrekt de coach naar Royal Eagles uit Apeldoorn. Maar Van Rangelrooy treurt niet: ''Ik ga trots en met opgeheven hoofd weg."

Binnenland verloor op de laatste speeldag van de eredivisie met 69-77 van Den Helder. Vooraf was al duidelijk dat de winnaar van het duel zich als laatste zou plaatsen voor de play-offs. Pas in het vierde kwart werd de wedstrijd beslist. Bekijk in de bijgesloten video de punten die in die periode werden gescoord.

Joost van Rangelrooy werd bij Binnenland zowel met de heren als de dames kampioen. Hij vind het erg moeilijk om de mooiste titel te kiezen. "Het zijn twee hele mooie titels en ik ben daar hartstikke trots op. Met de dames ben je de beste van heel Nederland en met de heren ben je amateurkampioen geworden. Dat is ook fantastisch."