Lekker lullen over Feyenoord bij Rijnmond Nu

De Sportredactie

Voorzover de Feyenoord-koorts niet tot een kookpunt was gekomen, heeft afgelopen weekend er wel voor gezorgd dat iedereen in de ban is van de Club Op Zuid. Reden genoeg om bijna de voltallige Sportredactie uit te nodigen bij Rijnmond Nu! Hoewel... Uitnodigen? De heren kennende nemen ze gewoon de uitzending over.

Meepraten in de uitzending tussen 18 en 19 uur? Bel 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl ! RIJNMOND NU TWITTERKANAAL: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Kijk ook op de Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu. Vaak kun je de uitzending terugluisteren! Check het door de foto naar links te swipen.

Door: Ruud de Boer Correctie melden