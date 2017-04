Karsdorp met Feyenoord 2 langs Excelsior

Rick Karsdorp

Rick Karsdorp heeft maandagmiddag zijn rentree gemaakt in het tweede elftal van Feyenoord. Dat versloeg in een competitiewedstrijd Excelsior met 2-0. Karsdorp, die herstellende is van een knieblessure, werd in de tweede helft vervangen.

Karsdorp zat zondag ook al op de bank bij de wedstrijd van het eerste tegen Vitesse. Hij heeft nu bijna twee weken de tijd om fit te worden voor het treffen van het eerste elftal van Feyenoord met Excelsior. De middenvelders Simon Gustafson en Marko Vejinovic maakten de doelpunten voor Feyenoord. Zij staan nu tweede in de reservecompetitie. Excelsior bezet de derde plaats.