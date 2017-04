Nieuw overnamebod voor AkzoNobel

AkzoNobel hoeft geen Nederlandse fabrieken te sluiten wanneer het ingaat op het verbeterde overnamebod van PPG. De Amerikaanse branchegenoot zegt 27 miljard te bieden voor het verf- en chemiebedrijf.

PPG kwam maandag met een nieuw bod dat bijna 7 euro per aandeel boven het vorige bod ligt. De directie van het Amerikaanse chemieconcern spreekt van een laatste uitnodiging aan de directie van AkzoNobel om te praten over een fusie.

AkzoNobel sloeg twee eerdere overnamebiedingen af, omdat het bedrijf het te laag vond. Maar PPG blijft volhouden. Volgens de fabrikant van onder meer Histor en Sigma verf is samengaan het beste voor alle belanghebbenden. AkzoNobel maakt onder meer Sikkens verf.

Provincie



Onder meer de provincie sprak zich eerder uit tegen een overname van AkzoNobel. Zuid-Holland is bang dat de overname banen kost in Nederland.

AkzoNobel heeft in onze regio vestigingen in Groot-Ammers, Rhoon en de Botlek. Daar werken ongeveer vierhonderd van de 5000 werknemers. PPG zegt ook na een fusie kantoor te blijven houden in Nederland.