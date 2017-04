Falende ooievaars krijgen hulp bij bouw van nest

Twee ooievaars in het Kralingse Bos in Rotterdam hebben hulp gekregen bij de bouw van hun nest. Het koppel heeft afgelopen weekend tevergeefs geprobeerd zelf een nest te maken op het terrein van kinderboerderij De Kraal.

"Mijn collega's hebben de vogels het hele weekend zien stuntelen", vertelt Laura Schenblin, bedrijfsleider van de kinderboerderij. "Zondag konden ze het niet meer aanzien en is een hulpoproep geplaatst op Facebook. De basis voor het nest was zo gemaakt, maar we hadden geen hoogwerker om het te plaatsen."

Hulp werd al snel van alle kanten aangeboden. "Zelfs de brandweer wilde wel komen", vertelt Laura verder. "Het nest is geplaatst. Nu moeten we hopen dat de ooievaars terugkomen. Ze vlogen de hele dag nog rond het terrein, dus we hebben goede hoop."

Het ooievaarskoppel moet het nest nog wel afmaken, zegt boswachter Henk Suurbach. Wat nu geplaatst is, is meer de basis, een gemakkelijke ondergrond voor een nest.

"Dergelijke masten staan overal in Nederland. De Nederlandse ooievaars zijn eigenlijk te verwend geraakt", aldus Suurbach. "Ik zou ook niet moeilijk doen als er ergens wel een bedje voor mij klaar staat."