Chauffeur van bus vol gestolen fietsen aangehouden

De Rotterdamse politie heeft zondagavond een man opgepakt die een bestelbus vol gestolen fietsen bestuurde. De 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats liep door een vals kenteken tegen de lamp.

Het busje werd op de G.K. van Hogendorpweg in Rotterdam-Overschie gesignaleerd door een agent die vrij was. Hij alarmeerde zijn collega's van de marechaussee die het voertuig op een bedrijventerrein in Zestienhoven staande hielden.

De verdachte sloeg aanvankelijk op de vlucht, maar kon later in de Volkelstraat worden opgepakt. Hij had zich in de bosjes verschanst.

De man wordt verdacht van heling en het voeren van een vals kenteken. De politie zal bekijken of de rechtmatige eigenaren van de fietsen gevonden kunnen worden.