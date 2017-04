In het hoofd is het feestje van Feyenoord al begonnen

Er moeten nog twee wedstrijden gespeeld worden, maar de stemming onder de Feyenoordaanhang zit er maandag er al goed in. In hun hoofden is het kampioensfeestje al begonnen.

Jaap Groen is op de Coolsingel in Rotterdam bezig vlaggen te plaatsen voor Festival Circusstad dat volgende week begint. Maar liever zou hij Feyenoordvlaggen ophangen.

"Wat mij betreft wel. Het kampioenschap is wel zo ongeveer beslist. Ik ben fan en heb lekker naar Radio Rijnmond geluisterd zondag. Op de radio is het altijd heel spannend, erg leuk."

Opgeruimd

De trambaan op de Coolsingel is op dit moment opengebroken. Jaap vraagt zich af of er wel een huldigingsfeestje gevierd kan worden. "Het zou wel moeten, maar dan moet er wel een en ander opgeruimd worden voor die tijd."

Helmond

Mark van der Linde en zijn zoon Colin uit Helmond verblijven toevallig een paar dagen Rotterdam. Ze doen een rondleiding door de Kuip en op het stadhuisplein maken ze foto's. De twee verheugen zich op de huldiging.

"Ik verwacht dat het over twee weken wat drukker is, want dan zijn we hier weer. Dan zullen er wel een paar honderdduizend man zijn. En wij komen dan met een grote groep Feyenoorders uit Helmond deze kant op."

Colin heeft de ideale plek waar hij met zijn vader wil staan al gespot. "Daar vooraan onder het bordes." Maar zijn vader droomt van een betere plek. "Liefst op het bordes, zodat we erbij kunnen gaan staan. Maar dat zal helaas niet lukken."

Kampioensshirt

Guy de Hoog van Nultien Kleding heeft het sinds zondagavond het razenddruk. Via de webshop komen tientallen bestellingen binnen voor zijn speciale kampioensshirt. Dat is een eerbetoon aan de Feyenoordaanhang, de zogenoemde 12de man.

De Hoog: "Op de voorkant in rood-witte letters 'You'll never walk alone'. En op de achterkant een grote rood-witte 12. Speciaal voor het legioen dat zo lang heeft gewacht, maar wel trouw is gebleven."

"Wij geloofden sinds de winterstop wel dat Feyenoord het ging worden. Sinds drie weken hebben we het shirt te koop. Onze eigen fans wisten dat wel, maar het werd nog een beetje stilgehouden."

Aboutaleb

Over het huldigingsfeestje heeft De Hoog een duidelijke mening: op de Coolsingel en dan groots vieren. "Ik hoop dat burgemeester Aboutaleb zijn best doet en dat hij weet wat die dag betekent voor ons. De vorige keer heeft hij ons op maandagochtend om 10.00 uur op de Coolsingel in de regen laten staan. Nu willen we het mooi doen, dat iedereen erbij kan zijn. Dat we een momentje hebben, een dagje om het te vieren."