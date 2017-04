Rotterdamse ijshockeyinternationals genieten van volle hal in Dordrecht

Oranje ijshockeyers in Dordrecht

Deze week komt het Nederlands ijshockeyteam in het Noord-Ierse Belfast in actie op het WK divisie 1 groep B. Oftewel, het derde niveau in de wereld. In de selectie van het Nederlands team zijn twee Rotterdammers opgenomen: Raymond van der Schuit en Fabian Schotel.

Vorige week oefende Oranje onder leiding van bondscoach Chris Eimers in Dordrecht tegen het sterke Japan. Ondanks het 4-2 verlies waren Van der Schuit en Schotel tevreden over het vertoonde spel en genoten ze van de volle hal. ''Ik ben hier in Dordrecht begonnen met ijshockey, dus het is een soort thuisgevoel’’, vertelt Raymond van der Schuit. ''Het is echt geweldig om voor zoveel bekenden te spelen.’’ Volgens de twee Rotterdamse ijshockeyinternationals heeft Nederland een kans op het WK. ''Maar dan moeten alle taken goed worden uitgevoerd’’, aldus Schotel. ''Japan is een kandidaat voor het goud maar wij ons hoofd erbij houden, is er zeker wat mogelijk.’’ Nederland is het WK zaterdag begonnen met een 6-1 nederlaag tegen hetzelfde Japan. De andere tegenstanders in groep B zijn Litouwen, Kroatië, Groot-Brittannië en Estland. Het WK duurt tot en met zaterdag 29 april.