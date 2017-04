Overvallers overvallen overvaller

Boontje komt om zijn loontje. Dat spreekwoord is goed van toepassing op een man die onlangs een pizzeria overviel. Hij werd namelijk tijdens zijn eigen overval overvallen.

De man pleegde vrijdagavond de overval op de pizzeria op de Kerstendijk in Rotterdam-Zuid. Maar hij was niet de enige met dat idee. Terwijl hij zijn overval pleegde, kwamen namelijk twee nieuwe overvallers de zaak in.

Het duo bedreigde iedereen in de pizzeria en nam geld mee. Daarna namen ze de benen.

De eerste overvaller sloeg daarna ook zijn slag, maar moest het doen met wat persoonlijke spullen van de medewerkers. Ook hij ging er daarna vandoor.

Alle overvallers zijn niet meer gevonden. De politie is op zoek naar getuigen.