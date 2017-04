Vilhena en Kongolo beantwoorden kindervragen

Vilhena en Kongolo in Theater Zuidplein

In Theater Zuidplein in Rotterdam zat maandagmiddag een groep kinderen oog in oog met hun idolen. De kleine voetballertjes mochten in een College Tour-achtige setting al hun vragen stellen aan onder anderen Feyenoorders Terence Kongolo en Tonny Vilhena.

Nadat jeugdspelers Wouter Burger en Ashraf El Mahdioui over hun weg naar Feyenoord hadden verteld, was het de beurt aan Terence Kongolo en Tonny Vilhena. De kinderen stelden vragen als 'wat is je lievelingseten?' (antwoord: pasta bolognese en pannenkoeken) en 'als je kon kiezen tussen een paar miljoen of voor Feyenoord spelen, wat kies je dan?' (allebei volmondig: Feyenoord). Naar het format van College Tour gaven de spelers ook een advies aan hun publiek: ga voor je doelen en maak keuzes in je levensstijl. Gezond eten, genoeg rust en trainen, is belangrijker dan feesten. De kinderen in de zaal doen allemaal mee aan het project 'Street League', een straatvoetbalcompetitie in Rotterdam-Zuid. Coördinator Brian Pinas: "Ik hoop dat ze na de motiverende woorden van vandaag enthousiast aan hun ouders kunnen vertellen wat ze willen worden."