Hoogleraren: 'Duurzamer Nederland voor 200 miljard'

Hoogleraar duurzaamheid Jan Rotmans

Een groep Nederlandse hoogleraren roept de politiek op tot het maken van een grote ommezwaai naar een groene economie. Dat staat maandag in een open brief in dagblad Trouw die is opgesteld door Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

In de brief pleiten negentig hoogleraren voor een kapitaalinjectie van zo'n 200 miljard euro de komende dertig jaar. Vijf kolencentrales (ook de twee op de Maasvlakte) zouden dicht moeten. Ook willen de wetenschappers een kilometerheffing in het verkeer. Op die manier moet Nederland koploper worden in Europa als het gaat om duurzaamheid. "We lopen nu ver achter bij landen als Duitsland, Denemarken en Zweden", aldus Rotmans. Volgens de Rotterdamse hoogleraar duurzaamheid moet worden ingezet op het duurzaam veranderen van energie, mobiliteit, landbouw en zware industrie. "Dat levert banen op, maar ook meer innovatie en een beter economische perspectief", zegt Rotmans. De brief is gestuurd aan formateur Edith Schippers, die nu bezig is met het samenstellen van een nieuw kabinet.