Scooterrijder zwaargewond na ongeval Slinge

Foto: MediaTV

Bij een ongeluk op de Slinge in Rotterdam is maandagavond een scooterrijder zwaargewond geraakt. De man is door nog onbekende oorzaak gevallen.

Een omstander verleende eerste hulp. De hulpdiensten hebben de man vervolgens gereanimeerd. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het slachtoffer van het ongeluk er aan toe is.