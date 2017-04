Randstad houdt baat bij herstel economie

Randstad had afgelopen maanden opnieuw de wind in de rug dankzij het economische herstel in Europa. Het uitzendconcern boekte weer een sterke omzetgroei en verwacht de stijgende lijn voorlopig vast te kunnen houden.

Randstad zag de omzet vorig kwartaal met ruim 6 procent stijgen, gecorrigeerd voor verschillen in werkdagen, overnames en wisselkoerseffecten, naar 5,6 miljard euro. Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebita) verbeterde met bijna een kwart naar 209 miljoen euro, terwijl de nettowinst met 13 procent steeg naar 116 miljoen euro.

De groei in de eerste drie maanden van 2017 werd in april doorgetrokken, stelde het bedrijf. Daarbij ligt de inpassing van de vorig jaar overgenomen bedrijven volgens Randstad op koers.

In Europa namen de opbrengsten in het eerste kwartaal met 8 procent toe. Die sterke groei was vooral te danken aan Frankrijk en Duitsland, waar plussen van 9 procent werden gehaald. In Nederland nam de omzet per werkdag slechts met 1 procent toe. Op de thuismarkt wordt de groei onder meer gedrukt doordat Randstad alleen contracten aanneemt die voldoende winstgevend zijn.

Bestuursvoorzitter Jacques van den Broek sprak in een telefonische toelichting van een ,,breed en stabiel'' herstel in heel Europa. Dat moet ervoor kunnen zorgen dat Randstad zijn resultaten in de komende maanden ongeveer net zo sterk kan laten groeien als in de afgelopen maanden, zei hij tegen het ANP.