Enquête Waterfront: Miljoenenfraude bleef jarenlang onopgemerkt door afwezigheid controle

De miljoenenfraude met het Waterfront-pand kon jarenlang ongezien blijven vanwege de afwezigheid van controle. Dat heeft Philippe Raets gezegd tijdens zijn verhoor vanmorgen voor de raadsenquête. Raets is gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Rotterdam.

Geen controle

Volgens Raets heeft het principe van vier verdedigingslinies niet gewerkt. "Het management zou dit moeten kunnen zien, de control organisatie en financiële administratie zouden dit kunnen zien, een systeem zou dit kunnen signaleren, en de accountant had het kunnen oppikken. En dat is allemaal niet gebeurd."

De hoogste ambtenaar van de gemeente Rotterdam vindt dat de fraude daardoor veel te lang onder water is gebleven en pas heel laat in 2015 ontdekt door een klokkenluider.

Kwade opzet

Raets spreekt in deze zaak ook van een dodelijke cocktail. "Hier is sprake van twee mensen van buiten met kwade intenties en 1 à 2 medewerkers binnen de organisatie die zo'n actie faciliteren en ondersteunen, en in ieder geval het niet verhinderen." Raets trekt deze conclusie na het interne rapport, het rapport van het recherchebureau SBV Forensics en de persoonsgerichte onderzoeken.

Ook spreekt de gemeentesecretaris van boze opzet bij het 'actief handelen' van ambtenaren. "Ja dat kunt u zo zien."

Conflict



Philippe Raets moest vanochtend voor de enquêtecommissie verschijnen om tekst en uitleg te geven over zijn rol in de afwikkeling van de Waterfront-fraude. In dit dossier moest Paula Verhoeven als directeur van Stadsontwikkeling eerder het veld ruimen door een conflict met wethouder Ronald Schneider.

Met tegenzin gaf Raets hierop een toelichting. "Het is een tragische en dramatische situatie waarbij een topambtenaar een stap opzij moet zetten wanneer er sprake is van een vertrouwensbreuk met een wethouder."