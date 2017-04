Danny Makkelie fluit bekerfinale Vitesse - AZ

Danny Makkelie fluit de KNVB Bekerfinale tussen AZ en Vitesse. De 99ste editie van de bekerfinale vindt zondag plaats in De Kuip in Rotterdam.

De Dordtse scheidsrechter Makkelie wordt geassisteerd door Mario Diks en Hessel Steegstra. Jochem Kamphuis gaat mee als vierde man. Voor Makkelie wordt dit zijn eerste binnenlandse bekerfinale die hij in goede banen mag leiden.

Hij floot eerder namelijk een finale in Moldavië, zegt Makkelie tegen RTV Rijnmond: "Dat was een beladen wedstrijd tussen twee rivalen en dus wilde de bond in Moldavië een buitenlandse scheidsrechter. Het was een heet potje. Maar dat zou komende zondag ook kunnen."

Tijdens Vitesse - AZ krijgt Makkelie de hulp van een videoscheidsrechter. "Dat is een unicum en een aanvulling. Ik heb zelf op de stoel van de videoreferee gezeten, dus ik weet hoe het werkt. Ik heb er zin in," sluit Makkelie af.