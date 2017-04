Kleine winsten op Europese beurzen

De Europese beurzen toonden dinsdag aan het einde van de ochtendhandel overwegend kleine plussen. Op Beursplein 5 wist toeleverancier aan de chipindustrie Besi de schijnwerpers op zich gericht, met een stevige koerswinst na een goed ontvangen handelsbericht.

De AEX-index stond tussentijds 0,4 procent hoger op 525,74 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 773,50 punten. De graadmeters in Londen en Parijs stonden 0,1 en 0,3 procent hoger, Frankfurt noteerde onveranderd.

Besi zag zijn beurswaarde bij de middelgrote fondsen met bijna 10 procent stijgen. De onderneming wist afgelopen kwartaal te profiteren van gunstige marktomstandigheden. Mede door sterke vraag vanuit de markt voor smartphones namen de winst en omzet van de toeleverancier aan de chipindustrie sterk toe. Ook over de toekomst is Besi positief.

Bij de middelgrote fondsen ging Corbion 1,7 procent omlaag. De producent van voedingsingrediënten en bioplastic zag de verkopen in het eerste kwartaal iets dalen in vergelijking met een jaar eerder. Dat kwam volgens het bedrijf vooral door een volumedaling bij de Food-divisie, die maar deels werd gecompenseerd door groei bij Biochemicals.

Randstad noteerde na een openingswinst later een verlies van 0,8 procent. De uitzender had afgelopen maanden opnieuw de wind in de rug dankzij het economische herstel in Europa. Het AEX-fonds boekte weer een sterke omzetgroei en verwacht de stijgende lijn voorlopig vast te kunnen houden.

Ook AkzoNobel (plus 0,9 procent) wist weer de aandacht op zicht gericht. Beleggers maken zich op voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het verf- en chemiebedrijf. Daarbij draait alles om de strijd van Akzo met het Amerikaanse PPG Industries, dat zijn overnamevoorstel maandag voor de derde keer heeft verhoogd.

In Frankfurt won softwareconcern SAP 1 procent na een handelsbericht. Ook farmaceut Novartis en truckbouwer Volvo kwamen met kwartaalberichten naar buiten en stegen respectievelijk 2 procent in Zürich en 7,4 procent in Stockholm.

De euro werd verhandeld voor 1,0895 dollar, tegen 1,0861 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 49,36 dollar. Brentolie won 0,3 procent tot 51,73 dollar per vat.