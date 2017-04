Opinie, door Ruud van Os: Aboutaleb moet kampioenswedstrijd verbieden

Zo, dat is nog eens een kop boven een opiniërend artikel. Feyenoord staat op het punt kampioen te worden en bij dat eigenwijze Rijnmond vindt één of andere wijsneus dat het duel Excelsior-Feyenoord op 7 mei niet door mag gaan. Dat vraagt om tekst en uitleg...

Excelsior-Feyenoord kan over 12 dagen bijgewoond worden door slechts 4.000 toeschouwers. Meer staat de capaciteit van Woudestein niet toe. De verwachting is dat een veelvoud aan Feyenoord-aanhangers in de stad zal zijn. Waar hangen zij uit? Staan zij voor de deur van het Excelsior-stadion? Kijken zij op schermen op het Stadhuisplein? Of komen er schermen te staan in de Kuip?

Dan de wedstrijd zelf: stel Feyenoord is om 16.20 uur kampioen. Woudestein is een gezellig stadion, maar is niet echt berekend op een kampioensfeest. Een groot deel van de dolblije supporters zal over de niet al te hoge omheining het veld op stappen. Is dat wenselijk? Is er dan een fatsoenlijke schaaluitreiking mogelijk? En wat gebeurt op datzelfde moment buiten het stadion? Loopt de parkeerplaats alsnog vol met Feyenoorders? Loopt de Honingerdijk vol met fans?

Chaos

Ergens rond 17.15 uur zullen dan de spelers van Feyenoord de spelersbus in stappen. Waar gaan zij heen? Kunnen ze wegkomen bij Woudestein? Kunnen ze aankomen bij de Kuip? Afgelopen zondag was het daar bij terugkeer uit Arnhem al (een overigens zeer vrolijke) chaos. En als het duel inderdaad door tienduizenden mensen in de Kuip via schermen is bekeken, gaan de spelers dan het veld van de Kuip op om de schaal aan het Legioen te tonen? Vragen, vragen, vragen....

En dan hebben we nog niet eens de vraag gesteld wat er gebeurt als Feyenoord die dag onverhoopt geen kampioen wordt? Wat doet dat met de gemoedsrust van al die supporters in de stad? Zondag 7 mei wordt voor de gemeente Rotterdam, de ordehandhavers, Excelsior en Feyenoord een mega gecompliceerde bijna onuitvoerbare operatie. De openbare orde is zwaar in het geding.

De oplossing

Terwijl de oplossing eigenlijk heel simpel is: laat de wedstrijd in de Kuip spelen. Daarmee ben je in één klap van bijna alle problemen af. Je speelt de wedstrijd, er kijken 50.000 liefhebbers toe. En na afloop is het, als Feyenoord heeft gewonnen, op het veld én op de tribunes feest. Want daar is de Kuip al 80 jaar op berekend. 'Ja, maar dat is competitie-vervalsing' hoor je ze al in Amsterdam al brommen. Maar daar staat keihard tegenover dat de openbare orde te allen tijde boven een potje voetbal gaat. Dus laat ze maar brommen, daar in dat Johan Cruijff-stadion.

Aboutaleb

Daarbij kent een kampioenswedstrijd in de Kuip voor Excelsior best een aardigebijkomstigheid: de club verdient goud aan de recette. Want je hoeft geen econoom te zijn om te snappen dat 50.000 toeschouwers die een kaartje kopen meer oplevert dan 4.000 toeschouwers. Maarrrrr..... wie zet in dit proces de eerste stap? Excelsior en Feyenoord niet, want die gaan daar niet over. De KNVB doet het ook niet, want die durven dat niet. Er is maar één man die hier de touwtjes voor in handen heeft. Als burgemeester Ahmed Aboutaleb Excelsior-Feyenoord op Woudestein verbiedt, is verplaatsing naar de Kuip vijf minuten daarna geregeld.

Ruud van Os is eindredacteur sport bij RTV Rijnmond