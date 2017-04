Goeree-Overflakkee realiseert snel internet buitengebied

De gemeente Goeree-Overflakkee is een snelle draadloze internetverbinding aan het realiseren voor haar inwoners. Vooral in het buitengebied is er via de ouderwetse telefoonlijn geen snelle internetverbinding te krijgen.

"Simpel even een programma terug kijken op internet is er niet bij", zegt wethouder Frans Tollenaar van de gemeente Goeree-Overflakkee. Volgens de gemeente staat de ontwikkeling van veel innovatieve projecten op het eiland nu stil, omdat het internet zeer traag is. "Met deze technische oplossing houden we het eiland bereikbaar, toegankelijk en up-to-date", aldus Tollenaar. Antennes

Via verschillende antennes op onder andere de vuurtoren van Ouddorp en de toren van Goereede hebben de inwoners straks snel internet. "Ze kunnen via ons een kleine antenne aanschaffen die mensen op hun huis kunnen installeren, op die manier maken ze verbinding met onze antennes en krijgen ze snel internet", zegt installateur Krijn Tanis.