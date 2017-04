Liveblog beëindigd: raadsenquête Waterfront: verhoor Paula Verhoeven

Paula Verhoeven, oud-directeur Stadsontwikkeling

In Rotterdam zijn ook dinsdag weer verhoren in de raadsenquête rond voormalig poppodium Waterfront. De fraude in deze zaak kostte de gemeente Rotterdam zeker 7,5 miljoen euro. De enquête moet aan het licht brengen hoe dit kon gebeuren.

De exploitanten van Waterfront, vader en zoon Kan, betaalden geen huur voor het gemeentelijke pand aan de Rotterdamse Boompjeskade. Wel incasseerden ze miljoenen voor verbouwingen, die grotendeels niet werden uitgevoerd. Paula Verhoeven was algemeen directeur van de dienst Stadsontwikkeling toen in 2015 de miljoenenfraude aan het licht kwam. Onder leiding van Verhoeven wordt er intern een feitenonderzoek gedaan naar de financiële administratie, de betalingen en hoe groot de schade is. In 2016 wordt zij uit haar functie ontheven vanwege een verschil van mening met wethouder Ronald Schneider hoe om te gaan met dit dossier. Marion Keete volgt de verhoren en doet verslag via Twitter.